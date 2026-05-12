Il gossip sul ministro con l’amante | E la moglie sa tutto

Un nuovo scandalo coinvolge un ministro, accusato di avere un’amante. La vicenda si aggiunge a due precedenti casi di altri due ministri, già noti per altre questioni. Tuttavia, al momento non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte, né dettagli specifici sulla relazione. La notizia circola tra indiscrezioni e voci di corridoio, senza conferme ufficiali o dati certi.

Un ministro con l’amante. Sarebbe il terzo dopo i casi Sangiuliano e Piantedosi. Ma come nella tradizione del gossip, non si sa chi sia. Anche se ha un profilo ben delineato. A parlarne per prima è stata Concita De Gregorio nella sua rubrica su Repubblica domenica 10 maggio. E oggi il quotidiano Libero riprende tutto con toni indignati ma di fatto dando pubblicità alla vicenda. Il gossip. L’ex direttrice dell’Unità parla prima della vicenda del dipendente di JP Morgan che accusa la sua capa di averlo drogato e violentato, schavizzandolo. Poi arriva al punto: «Sono settimane che in tutta Roma non si parla d’altro che della prossima bomba», scrive.🔗 Leggi su Open.online

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