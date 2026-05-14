Lega del Filo d' Oro al via il seminario La sindrome di Usher per favorire il confronto tra ricerca clinica e riabilitazione

È iniziato un seminario dedicato alla Sindrome di Usher, una malattia genetica rara che causa perdita dell’udito alla nascita e, nel tempo, deterioramento della vista. L’evento si svolge nella città di Osimo e mira a mettere in contatto ricercatori, clinici e specialisti nel campo della riabilitazione. La patologia interessa sia le persone direttamente colpite che le loro famiglie, con ripercussioni sulla loro quotidianità.

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OSIMO - La Sindrome di Usher è una patologia genetica rara che provoca ipoacusia o sordità alla nascita, e che nel tempo porta a una progressiva compromissione parziale o totale della vista, con conseguenze importanti sulla qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Una condizione.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Intelligenza artificiale e sanità: a Casatenovo il confronto tra ricerca, clinica e informazione scientificaSi è tenuto mercoledì 29 aprile, nella sala comunale di Villa Facchi a Casatenovo, l'incontro "L'intelligenza artificiale nella sanità. Temi più discussi: Persone sordocieche: Lega del Filo d’Oro, conclusa la X Conferenza nazionale. Quasi 100 partecipanti per rivendicare il diritto di essere Liberi di scegliere; Lega del Filo d’Oro, conclusa X Conferenza delle Persone sordocieche; Sordocecità, alla conferenza nazionale della Lega del Filo d’Oro quasi 100 persone da tutta Italia; Lega del Filo d'Oro, la voce delle persone sordocieche: Vogliamo essere libere di scegliere. A Cervia la X Conferenza nazionale della Lega del filo d'oro. x.com Una firma che rompe il silenzio: la sfida della Lega del Filo d’Oro per chi non vede e non senteAl via la campagna 5x1000 con Neri Marcorè: in Italia oltre 360mila persone vivono tra isolamento e disabilità sensoriali ... giornalelavoce.it Clementoni e Lega del Filo d’Oro insieme per il lancio di una versione speciale di SapientinoClementoni, azienda italiana leader nel mercato del gioco educativo da oltre 60 anni, e la Fondazione Lega del Filo d'Oro - E.T.S, punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la ... corriereadriatico.it