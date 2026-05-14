In alcune scuole italiane si sta introducendo un nuovo approccio all’educazione sessuale, con un laboratorio pratico rivolto agli studenti e l’adozione di un “kit affettivo” da distribuire nelle classi. Il progetto coinvolge insegnanti e mira a fornire strumenti concreti per affrontare tematiche legate ai sentimenti e alle relazioni. La proposta si rivolge sia alle scuole superiori che alle medie, con l’intento di promuovere un’educazione più pratica e diretta.

Un laboratorio pratico per capire il valore dell’ educazione sessuo-affettiva partendo dai ragazzi e un “kit affettivo” da diffondere nelle scuole superiori (e pure alle medie) coinvolgendo gli insegnanti e dando loro strumenti utili. Il primo “esperimento” domani alle 10, all’interno del WeWorld Festival Milano, con le studentesse e gli studenti dell’Istituto Clerici con cui l’organizzazione WeWorld ha lavorato durante l’anno, all’interno del percorso WeCare. “Everybody loves it” il tema da svolgere. "Le scuole spesso ci chiamano, ma con poche ore a disposizione per classe è complicato creare percorsi approfonditi – spiega Francesca Martino, coordinatrice dello Spazio Donne al Giambellino e coordinatrice operativa di WeCare –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’educazione sessuale a scuola? Ecco il ‘kit affettivo’ per studenti

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