Le regole degli hotel per combattere la guerra dei lettini e garantire a tutti un posto negli spazi comuni

Negli hotel si verificano spesso scontri tra ospiti per assicurarsi un lettino, con alcuni che lasciano asciugamani sui letti per riservarli mentre altri li spostano in acqua, ritenendo che non siano appropriati. Per affrontare questa situazione, alcune strutture hanno deciso di introdurre regole specifiche per l'utilizzo degli spazi comuni e limitare il riservare i lettini, al fine di garantire a tutti la possibilità di usufruire delle aree relax senza conflitti.

La guerra dei lettini abbronzanti continua: c'è chi sparisce lasciando gli asciugamani per tenere il posto riservato, e chi invece li getta in acqua perché pensa non sia giusto. Dopo la notizia del turista che ha ottenuto un risarcimento perché non c'erano più lettini disponibili nel suo hotel, sono diverse le strutture che hanno spiegato quali regole seguono per garantire equità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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