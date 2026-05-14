le pubbliche relazioni risultano essere la fonte primaria per i giornalisti nelle redazioni sotto pressione

Secondo il Report sullo Stato dei Media 2026 di Cision, il 66% dei giornalisti si affida principalmente alle pubbliche relazioni per ottenere informazioni. La ricerca evidenzia come le relazioni con le fonti rappresentino una risorsa fondamentale, in particolare nelle redazioni soggette a elevate pressioni. I dati mostrano un’ampia dipendenza da questa modalità di approvvigionamento delle notizie, a discapito di altre fonti o metodi di verifica.

- Il Report sullo Stato dei Media 2026 di Cision rivela che il 66% dei giornalisti si affida alle PR per trovare spunti per i propri articoli CHICAGO, 13 maggio 2026 PRNewswire -- Cision, leader mondiale nell'analisi dei consumatori e dei media, ha pubblicato oggi il proprio Report sullo Stato dei Media 2026, che rivela un cambiamento nel funzionamento dell'ecosistema mediatico: le PR non si limitano più a proporre storie, ma stanno diventando una parte fondamentale del funzionamento delle redazioni moderne. Basato su un sondaggio globale condotto su quasi 2.000 giornalisti in 19 mercati, il report rileva che il 66% dei giornalisti si affida ai contenuti forniti dalle PR, tra cui comunicati stampa, proposte e media kit, per trovare spunti per i propri articoli, rendendo le PR la principale fonte di idee per le notizie.🔗 Leggi su Iltempo.it

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