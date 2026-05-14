Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 14 maggio 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 14 maggio 2026, sono in edicola con alcune differenze tra le tre testate. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport propongono le loro copertine, ognuna con titoli e immagini dedicate agli eventi più recenti nel mondo dello sport. Le prime pagine sono state scritte da Paolo Moramarco e sono state pubblicate questa mattina.

Marotta a Mediaset: «Chivu bravo a riportarci in carreggiata dopo lo scorso anno, vincere è nel nostro DNA! Mercato? non sarà una rivoluzione, ma ci saranno degli svincolati» Lukaku Napoli ai titoli di coda: il futuro del belga può essere lontano dalla Serie A. E spunta il retroscena Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 Settore Giovanile Inter, rimonta dell’Under 16 che passa il turno e prima sfida ok per l’Under 15: i risultati della settimana Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo».🔗 Leggi su Internews24.com

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RASSEGNA STAMPA 14 MAGGIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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