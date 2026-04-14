Oggi in edicola i principali quotidiani sportivi dedicano le loro prime pagine alle notizie più recenti nel mondo dello sport. Tra le testate presenti in edicola ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, che aggiornano i lettori su eventi, risultati e notizie di oggi. Le prime pagine si concentrano su temi di attualità sportiva, con titoli e immagini che catturano l’attenzione fin dai primi istanti.

Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante» Como Inter, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas: ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens! Zaccagni e Dia fuori giri – I VOTI Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 14 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 14 marzo 2026Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda.

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RASSEGNA STAMPA 14 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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