La terza stagione di Euphoria è al centro di nuove polemiche, con l’episodio cinque che ha suscitato molte reazioni negative. Una scena in particolare con l’attrice Sydney Sweeney ha scatenato l’indignazione di alcuni spettatori e addetti ai lavori. La discussione si è accesa sui social e tra gli appassionati della serie, mentre il dibattito rimane acceso. La vicenda si inserisce nel clima di contestazione che accompagna questa stagione.

La terza stagione di Euphoria continua a far discutere, ma l’episodio cinque ha superato ogni limite di tolleranza da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. La serie creata da Sam Levinson, che dal 2019 ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alla sua rappresentazione cruda e stilizzata dell’adolescenza americana, si trova ora al centro di un’ondata di critiche senza precedenti. Al centro della bufera c’è Sydney Sweeney, o meglio il suo personaggio Cassie Howard, che in questa stagione ha intrapreso una parabola discendente che l’ha portata da moglie casalinga a star di una piattaforma per adulti.. Una trasformazione che, secondo molti fan e professioniste del settore, è scivolata nel territorio della misoginia e dello sfruttamento.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le polemiche su Euphoria continuano: perché una nuova scena con Sydney Sweeney ha fatto infuriare il web?

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