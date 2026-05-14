Cristian Bruschi, originario di Arezzo, ha avuto un percorso vario che va dalla carriera di vocalist nei locali notturni all’impegno nel settore alimentare. Nel corso degli anni ha vissuto tra Milano, Montecarlo e Dubai, sviluppando diverse attività. È stato sposato con un’influencer e imprenditrice con cui ha avuto due figli. Recentemente, si parla del suo metodo che sta riscuotendo successo nel settore.

Le mille vite di Cristian Bruschi. Aretino, un passato da vocalist nei locali della notte, il matrimonio con l’influencer e imprenditrice Giulia Nati da cui ha avuto due figli Hermes e Kelly, il lavoro per la moda, la vita tra Milano, Montecarlo e Dubai, poi la separazione. Adesso Bruschi si reinventa nutrizionista, torna residente aretino e vara il Metodo Bruschi. Un sistema con cui promette di far dimenticare la dieta per costruire un nuovo stile di vita con risultati in sette giorni. Bruschi, è stato vocalist, corteggiatore in tv, poi il brand di abbigliamento, ora il cibo. È camaleontico? "Questa dovrebbe essere la mia terza o quarta vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le mille vite di Bruschi. Dai locali all’alimentazione. Il suo "metodo" spopola

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