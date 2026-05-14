Lazio | boom di cremazioni e stop regionale ai nuovi impianti

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In regione, si registra un aumento significativo delle cremazioni, portando alla sospensione della realizzazione di nuovi impianti crematori. La decisione di bloccare i progetti deriva da una delibera regionale, che ha sospeso le autorizzazioni per i nuovi forni. La crescita della domanda di cremazioni ha portato a un incremento delle strutture esistenti, mentre le autorità hanno deciso di intervenire bloccando nuove costruzioni. La questione riguarda anche come le famiglie affronteranno questa situazione senza un'offerta ampliata di servizi.

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? Domande chiave Come gestiranno le famiglie l'aumento della domanda senza nuovi impianti?. Perché la Regione ha bloccato la costruzione di nuovi forni crematori?. Quali saranno le conseguenze logistiche per i comuni del Lazio?. Come potranno le strutture esistenti superare il limite dell'insalubrità?.? In Breve Domanda in crescita del 13,43% tra il 2023 e il 2024 nel Lazio.. Previsione di oltre 40mila cremazioni nel territorio laziale nei prossimi quattro anni.. Pratiche passate da 20mila a quasi 23mila unità nell'ultimo anno.. Rischio colli di bottiglia logistici per le province e la capitale laziale.. Oltre 40mila cremazioni sono previste nel Lazio nei prossimi quattro anni, secondo una stima prudenziale che evidenzia un mercato in costante e rapida espansione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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