C ome Together è uno dei brani più enigmatici e di maggior successo dei Beatles: un flusso di immagini e parole che sfugge a un’unica interpretazione, sostenuto da un groove ipnotico e da una delle linee di basso più iconiche della band, firmata da Paul McCartney. Figlio della controcultura degli anni Sessanta e dei movimenti giovanili, il brano resta ancora oggi un manifesto potentissimo. Per la nuova campagna Ryder bag, Stella McCartney ha scelto proprio questo brano del 1969, affidando all’ attrice premio Oscar Helen Mirren il compito di reinterpretarne il testo. Nel video, Mirren recita le parole della canzone in piedi, indossando un completo grigio gessato, degli occhiali da sole e l’iconica Ryder bag. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice premio Oscar Helen Mirren recita "Come Together" dei Beatles nella nuova campagna Ryder Bag di Stella McCartney

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Helen Mirren ottiene il riconoscimento Stella d’Italia: cos’ha fatto l’attrice per la sua PugliaCosa lega Helen Mirren e Sergio Mattarella? L’attrice ha ricevuto per volere del Presidente della Repubblica in persona la nomina a Ufficiale...

Leggi anche: Stella Mccartney Tracolla ‘stella Ryder’ Piccola: Test Pr…

Temi più discussi: Helen Mirren ospite d’onore a Taormina 72; Taormina Film Festival 2026, Helen Mirren avrà il premio alla carriera; La rivincita delle over: in passerella regnano le nuove cinquantenni; Taormina Film Festival 2026, Helen Mirren riceverà il Premio alla Carriera.

Taormina Film Festival, a Helen Mirren il premio alla carrieraSarà Helen Mirren l'ospite d’onore della 72esima edizione del Taormina Film Festival: all'attrice andrà il premio alla carriera ... voto10.it

La premio Oscar Helen Mirren: «Nessuno si muove per gli ulivi»L’attrice interprete della Regina Elisabetta II vive da anni in Puglia e ha creato l’associazione Save The Olives per combattere la Xylella e sensibilizzare sul tema ... corriere.it