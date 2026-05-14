Lando Norris ha indicato i quattro piloti che, secondo lui, si distinguono dagli altri in Formula 1. Durante un’intervista, il pilota ha elencato i nomi di chi ritiene siano al di sopra della media, senza ulteriori commenti o analisi. La sua scelta si basa sulla percezione delle prestazioni e delle capacità dimostrate nel corso delle ultime gare. Norris ha così condiviso la sua opinione sui piloti più performanti del momento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lando Norris, il giovane talento della McLaren, ha recentemente condiviso la sua opinione sui quattro piloti di Formula 1 che considera “un livello sopra” rispetto al resto della griglia. Questo riconoscimento arriva dopo un’annata incredibile, culminata con la sua prima vittoria nel campionato del mondo nella stagione 2025, in cui ha battuto Max Verstappen in un duello emozionante fino all’ultima curva. Norris si è distinto per la sua capacità di recuperare posizioni nella classifica, superando Verstappen e aggiudicandosi il titolo con un margine di soli due punti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lando Norris nomina i quattro piloti F1 che considera superiori agli altri.

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