Laboratorio creativo con Pedagogicamente Chiara

Da udinetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 21, alle 16.30, in biblioteca a Palazzolo dello Stella, si svolgerà Atelier del mare, per la lettura di un albo illustrato e laboratorio creativo, con materiali di riciclo, a cura della pedagogista Chiara Mesaglio, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Organizzato dall'assessorato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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