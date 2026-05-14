Laboratorio creativo con Pedagogicamente Chiara
Giovedì 21, alle 16.30, in biblioteca a Palazzolo dello Stella, si svolgerà Atelier del mare, per la lettura di un albo illustrato e laboratorio creativo, con materiali di riciclo, a cura della pedagogista Chiara Mesaglio, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Organizzato dall'assessorato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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