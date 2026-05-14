La storia di Becco di Rame sbarca in tv La serie prende ispirazione da un’oca ferita

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia nata nel Valdarno aretino e ispirata a un’oca ferita sta per arrivare in televisione. La serie racconta di un’anatra che, nel corso degli anni, ha superato i confini della sua regione, diventando una favola moderna conosciuta anche fuori dall’Italia. La narrazione si concentra su eventi e personaggi legati a questa vicenda, portando così una vicenda locale sulla scena internazionale.

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Dal Valdarno aretino è partita una storia che, negli anni, ha superato i confini locali fino a trasformarsi in una vera e propria favola contemporanea destinata al pubblico internazionale. È la vicenda di Ottorino, il papero di Laterina diventato noto come Becco di Rame, sopravvissuto all’attacco di una volpe grazie a una protesi realizzata dal veterinario Alberto Briganti. Un intervento che ha permesso all’animale di tornare a vivere e che ha dato origine a un racconto simbolico su diversità, resilienza e inclusione. Da quella storia reale, che ha attraversato scuole, teatri, trasmissioni televisive e incontri educativi in tutta Italia, nasce ora una serie animata per bambini che approda in prima TV su Rai Yoyo: "Le storie di Becco di Rame in fattoria", in onda da lunedì alle 10, con anteprime su RaiPlay.🔗 Leggi su Lanazione.it

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