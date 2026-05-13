Ovaio policistico cambia nome Egoi-Pcos | Riconosciuto ruolo metabolismo

Una recente pubblicazione su 'The Lancet' ha segnato un cambiamento importante nel campo medico, con il riconoscimento ufficiale di una nuova denominazione per la sindrome ovarica policistica. La condizione ora viene chiamata Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, evidenziando il suo legame con il metabolismo e le funzioni endocrine. La decisione è stata presa a livello internazionale e rappresenta un passo significativo nel modo in cui viene compresa e trattata questa condizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – La medicina mondiale volta pagina. Con una storica pubblicazione su 'The Lancet', il consenso internazionale ha ufficialmente ridefinito la Polycystic Ovary Syndrome (Pcos) come Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome (Pmos). "Un cambio di nome che sancisce, dopo decenni, la fine di una visione esclusivamente ginecologica a favore di un approccio sistemico", commenta l'Egoi-Pcos (Experts. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Ho l’ovaio policistico: i farmaci per stimolare l’ovulazione funzionano davvero?”Buongiorno dottore, ho 33 anni e mi è stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico qualche anno fa. Si parla di: Ovaio policistico cambia nome, Egoi-Pcos: Riconosciuto ruolo metabolismo. Ovaio policistico cambia nome, Egoi-Pcos: Riconosciuto ruolo metabolismoSarà indicato con la sigla Pmos, 'la comunità scientifica internazionale conferma ciò che sosteniamo da anni, la sindrome non è solo ovarica ma endocrino-metabolica' ... adnkronos.com Pmos sostituisce Pcos, la sindrome dell’ovaio policisticoPmos sostituirà Pcos, la sindrome dell'ovaio policistico e non si tratta solo di un cambiamento rilevante dal punto di vista del nome. Di cosa stiamo ... medicinalive.com