La serie HUAWEI WATCH FIT 5 offre pagamenti contactless sicuri con Curve Pay
Huawei presenta la serie WATCH FIT 5, un nuovo dispositivo indossabile che permette di effettuare pagamenti contactless in modo sicuro. Con questa funzione integrata, basta avvicinare il polso a un terminale compatibile per completare la transazione senza usare contanti o carte fisiche. La tecnologia Curve Pay è inclusa nel dispositivo, garantendo la protezione delle informazioni durante ogni pagamento. Il prodotto si rivolge a chi cerca praticità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano di strumenti tecnologici.
- Grazie all'ultimo dispositivo indossabile di Huawei il tuo polso diventa un portafoglio intelligente, sicuro e che ti consente di guadagnare cashback, ideato per la generazione che lascia il telefono in borsa LONDRA, 13 maggio 2026 PR Newswire -- La serie HUAWEI WATCH FIT 5 è stata presentata ufficialmente il 7 maggio all'evento di lancio a livello globale dei prodotti Huawei "Now Is Your Spark" a Bangkok, in Thailandia. Grazie alla tecnologia Curve Pay, che consente un'esperienza di pagamento totalmente senza portafoglio e senza telefono presso qualsiasi terminale contactless, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 diventa il compagno ideale per la vita di tutti i giorni di una generazione giovane e attiva, che vuole viaggiare leggera, rimanere connessa e avere le mani libere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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