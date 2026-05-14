Huawei presenta la serie WATCH FIT 5, un nuovo dispositivo indossabile che permette di effettuare pagamenti contactless in modo sicuro. Con questa funzione integrata, basta avvicinare il polso a un terminale compatibile per completare la transazione senza usare contanti o carte fisiche. La tecnologia Curve Pay è inclusa nel dispositivo, garantendo la protezione delle informazioni durante ogni pagamento. Il prodotto si rivolge a chi cerca praticità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano di strumenti tecnologici.

- Grazie all'ultimo dispositivo indossabile di Huawei il tuo polso diventa un portafoglio intelligente, sicuro e che ti consente di guadagnare cashback, ideato per la generazione che lascia il telefono in borsa LONDRA, 13 maggio 2026 PR Newswire -- La serie HUAWEI WATCH FIT 5 è stata presentata ufficialmente il 7 maggio all'evento di lancio a livello globale dei prodotti Huawei "Now Is Your Spark" a Bangkok, in Thailandia. Grazie alla tecnologia Curve Pay, che consente un'esperienza di pagamento totalmente senza portafoglio e senza telefono presso qualsiasi terminale contactless, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 diventa il compagno ideale per la vita di tutti i giorni di una generazione giovane e attiva, che vuole viaggiare leggera, rimanere connessa e avere le mani libere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La serie HUAWEI WATCH FIT 5 offre pagamenti contactless sicuri con Curve Pay

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