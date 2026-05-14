Nella puntata più recente di La Ruota della Fortuna, il conduttore ha fatto una dichiarazione sorprendente riguardo ai suoi colleghi, affermando di amare tutti tranne uno. La trasmissione ha coinvolto il pubblico con momenti di musica e un colpo di scena imprevisto. La puntata si è conclusa con un'attenzione particolare per le dinamiche tra i partecipanti e le dichiarazioni del conduttore, che hanno suscitato reazioni tra gli spettatori.

Una nuova puntata de La Ruota della Fortun a ha conquistato i telespettatori a suon di buona musica e un bel colpo di scena. Dorella la campionessa, favorita dopo la super vincita dei giorni scorsi, ha dovuto lasciare il posto alla sfidante Chiara che, tra una standing ovation per Gigi D’Alessio e una battutaccia di Gerry Scotti, alla fine ha portato a casa un discreto bottino. La pugliese Dorella ci riprova. Dorella da Manduria se l’è dovuta vedere con due sfidanti niente male. Da una parte Filippo da Breganze, accompagnato in studio dalla compagna all’ottavo mese che sta per renderlo papà, e dall’altra Chiara da Napoli, con il marito Mirko. Una manche dopo l’altra, la fortuna non sembrava dalla parte di Dorella questa sera ma, si sa, le cose possono cambiare quando meno te lo aspetti a La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: “Amo tutti i miei colleghi, tranne uno”

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