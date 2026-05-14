la regola del ricatto

In un’intervista con Marco Simoni si analizza come nel corso del tempo si siano sviluppate strategie di ricatto legate alle risorse fondamentali come energia, commercio e tecnologie. Viene spiegato come questi settori siano diventati strumenti di pressione tra nazioni e attori economici, influenzando decisioni e dinamiche globali. L’intervista si concentra sui meccanismi e sulle conseguenze di queste pratiche, senza entrare nel merito di singoli eventi o protagonisti.

Con Marco Simoni parliamo di come il mondo abbia iniziato a usare come armi le cose che lo tengono insieme: energia, commercio, tecnologie. E di noi in mezzo Ci siamo raccontati a lungo che l’interdipendenza tra le nazioni fosse una premessa della pace: se i paesi comprano gli uni dagli altri, se dipendono gli uni dagli altri per qualcosa, allora saranno costretti a parlarsi e avranno meno voglia di farsi la guerra. Ha funzionato per decenni, finché non ha funzionato più. Oggi quelle dipendenze sono diventate strumenti di pressione e di ricatto, dal gas russo ai dazi di Trump, dai chip alle terre rare fino allo stretto di Hormuz. E tutti vogliono diventare innanzitutto una cosa: più autonomi.🔗 Leggi su Ilpost.it

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