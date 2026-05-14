La principessa Kate è tornata a Londra dopo un periodo trascorso a Reggio. Durante il soggiorno, ha visitato una struttura che comprendeva una capanna nascosta, una torre per arrampicarsi, uno stagno popolato da anatre e tartarughe e una foresta di bambù. La sua visita ha suscitato attenzione tra coloro che conoscono i dettagli del suo soggiorno. La principessa ha lasciato Reggio con un messaggio di ringraziamento, salutando la città prima di tornare in Inghilterra.

AGI - Una capanna segreta, una torre per arrampicarsi. Poi uno stagno (con anatre e tartarughe) e una foresta di bambu'. "Avrei voluto che la mia scuola fosse stata come questa e vorrei che tutte le scuole del mondo fossero così". Kate Middleton (ieri mani nella creta e oggi nell'impasto di uova e farina) rimane incantata dal 'regno degli asili' di Reggio Emilia, al centro della sua visita in Italia, la prima all'estero dopo la malattia (la giacca color sabbia che indossa è la stessa di quando ne parlò per la prima volta). La seconda giornata di Kate nel capoluogo emiliano. Nel secondo giorno emiliano la principessa del Galles partecipa all'assemblea dei bambini nella scuola comunale d'infanzia "Salvador Allende". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La principessa Kate rientra a Londra: "Arrivederci Reggio, e grazie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Kate, principessa dei bimbi. Bagno di folla a Reggio Emilia: “Grazie mille, I’m very excited”

La principessa Kate rientra a Londra: Arrivederci Reggio, e grazieAGI - Una capanna segreta, una torre per arrampicarsi. Poi uno stagno (con anatre e tartarughe) e una foresta di bambu'. Avrei voluto che la mia scuola fosse stata come questa e vorrei che tutte le s ... msn.com

La principessa Kate lascia l'Italia, 'Arrivederci, grazie'Arrivederci, grazie. La principessa Kate ha salutato così, in italiano, al termine della sua due giorni di visita in Italia. La prima missione all'estero dopo la malattia. (ANSA) ... ansa.it