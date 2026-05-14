Le opere di allestimento della nuova Music Park Arena di Imola sono in corso, con il palco di Cesare Cremonini già installato. A poche settimane dal concerto di inaugurazione, il grande prato alle spalle dell’autodromo si sta trasformando, mentre i lavori proseguono per completare la struttura. La realizzazione di questa arena musicale sta attirando l’attenzione, con interventi in corso per preparare l’area all’evento di apertura.

Imola, 14 maggio 2026 – Le opere di allestimento della nuova Imola Music Park Arena sono già entrate nel vivo e, a poche settimane dal concerto inaugurale di Cesare Cremonini, il grande prato alle spalle dell’Autodromo sta cambiando volto giorno dopo giorno. Palco già visibile In via Malsicura, cuore del nuovo spazio verde dedicato ai grandi eventi live, il palco è ormai ben visibile e domina l’area destinata ad accogliere fino a 75mila spettatori sabato 13 giugno. Una struttura imponente, che segna il passaggio dalla fase progettuale a quella operativa del cantiere. In via Malsicura il palco di Cremonini è giàa buon punto Sguardo al futuro...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova Music Park Arena, lavori in corso. C’è già il palco di Cesare Cremonini: “Voglio alzare il livello”

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