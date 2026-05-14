La moderna inquisizione? Verde e politicamente corretta

Nel 1935, durante un congresso internazionale degli scrittori a Parigi, un noto storico e politico italiano pronunciò un discorso incentrato sulla libertà di pensiero e sulla libertà di essere eretici. Ha sottolineato che questa libertà rappresenta un diritto fondamentale, anche in tempi di oppressione. Il suo intervento è ricordato per aver affrontato il tema della resistenza culturale e delle sfide poste dalla censura.

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