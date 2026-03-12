La frase “La nuova Inquisizione” introduce un argomento che si collega a un termine storicamente associato alla malavita. Fino a tempi recenti, il concetto di minaccia era strettamente legato a contesti criminali. Oggi si parla di un nuovo tipo di inquisizione, che si distingue da quella tradizionale, e che coinvolge dinamiche diverse rispetto al passato.

Minaccia, termine dal significato univoco, fino a tempi ancora a memoria d'uomo, era appannaggio pressoché esclusivo della malavita. Tale concentrazione attualmente non esiste più, quindi i relativi confini si sono allargati e chi opera all'interno degli stessi è stracolmo di delirio di onnipotenza. Gli Inquisitori che fecero morire tra le fiamme Giordano Bruno e molti altri, paragonati ai vari Torquemada attuali, fanno la figura di dilettanti allo sbaraglio. Premesso che quei predecessori operavano esclusivamente "in munere religioso" – non erano necessariamente specialisti di argomenti sacri – rimanevano o cercavano di farlo, degli accusatori irredenti e quindi abilitati a giustiziare quanti, a loro insindacabile giudizio, si fossero manifestati non consenzienti a agire secondo uno o più dettati della religione cattolica.

