La gonna a portafoglio torna di tendenza per l’estate, attirando l’attenzione di molte appassionate di moda. Questo capo, caratterizzato dalla sua forma avvolgente, si distingue per la semplicità del suo design. La sua riapparizione tra le scelte di stile stagionali ha portato molte persone a riproporla nei propri outfit. La gonna a portafoglio, nota anche come “wrap skirt”, si conferma come un elemento versatile e senza tempo nel guardaroba femminile.

Life&People.it C’è qualcosa di radicalmente semplice nella gonna a portafoglio: la “wrap shirt” che si avvolge. Un rettangolo di tessuto, sorretto da nodi e intrecci prima, da zip e bottoni poi. Eppure, in quella semplicità si nasconde una delle idee più sovversive della moda moderna. La sua evoluzione la rende capo “democratico” per eccellenza, non imponendo una forma ideale unica, ma accompagnando la silhouette in tutte le sue forme. La gonna, capo tradizionale sin dai tempi più antichi, nel momento in cui si avvolge diventa simbolo di emancipazione e ribellione, per questo, è tra le tendenze dell’estate per la sua praticità, versatilità, e per la sua particolare struttura adattandosi, con sapiente combinazione di tessuti e stampe, a tutte le fisicità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La gonna a portafoglio torna nelle tendenze moda dell’Estate (e tutte la vogliono di nuovo)

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