La gente normale non va in giro armata

Da ilpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo vent’anni di dominio di Federer, Nadal e Djokovic nel tennis maschile, due giovani tennisti, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, hanno preso il loro posto in vetta. Con l’ingresso di queste nuove leve, si è aperto un capitolo diverso nel mondo del tennis, segnato da cambiamenti e nuove sfide. Giri Nathan ha seguito questa transizione passo dopo passo, osservando da vicino l’evoluzione di un panorama che si rinnova con le giovani promesse.

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Per vent'anni Federer, Nadal e Djokovic hanno dominato il tennis maschile: poi due ventenni, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, si sono presi la scena: è iniziata un’altra epoca del tennis e Giri Nathan l’ha seguita tutta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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