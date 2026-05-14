Una nuova bevanda viene distribuita negli scaffali dei supermercati toscani, con l’obiettivo di sostenere un’organizzazione non governativa in Palestina. La Gaza Cola, infatti, viene venduta in alcuni punti vendita di Unicoop Firenze e la parte dei ricavi viene devoluta a favore di un’associazione che opera nel territorio. La decisione coinvolge anche un finanziamento destinato a progetti di assistenza umanitaria in Palestina.

FIRENZE – La solidarietà verso la popolazione palestinese arriva sugli scaffali dei supermercati toscani. In 60 punti vendita Unicoop Firenze, è disponibile la Gaza Cola, la bevanda analcolica nata nel 2023 da un’idea dell’attivista e regista Osama Qashoo. L’iniziativa segna un passo concreto nel sostegno alla popolazione civile colpita dal conflitto attraverso il progetto GazaWeb. Disponibile nelle versioni classica e senza zucchero, la Gaza Cola non è solo una bevanda, ma un vero e proprio strumento di supporto umanitario. Per ogni lattina venduta, il 5% del ricavato sarà devoluto a GazaWeb, un progetto promosso dalla Ong Acs (Associazione di cooperazione e solidarietà) per garantire connettività e accesso alle comunicazioni nella Striscia di Gaza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Gaza Cola sbarca sugli scaffali di Unicoop Firenze: finanzia l’Ong in Palestina

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