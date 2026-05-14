la crisi nel golfo persico mette a rischio i voli low cost

Da quando è iniziata la guerra in Iran, il settore dell'aviazione civile nel Golfo Persico sta attraversando diverse difficoltà. Le compagnie aeree low cost hanno subito cancellazioni di voli e limitazioni operative, con impatti sulla programmazione e sui passeggeri. Le tensioni nella regione continuano a influenzare le rotte e le operazioni delle compagnie aeree, creando incertezza nel settore.

Settantacinque giorni di guerra sono bastati a stravolgere il modello economico di un’intera industria, quella del trasporto aereo. Dal 28 febbraio, data dell’attacco statunitense-israeliano all’Iran, ci sono stati vari contraccolpi: i grandi aeroporti del golfo Persico sono stati quasi paralizzati, si è temuta una carenza di cherosene, il prezzo dei carburanti si è impennato, le tariffe aeree sono aumentate, molti voli sono stati cancellati. Martedì 12 maggio si è tenuta la conferenza stampa semestrale della Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (Fnam), che rappresenta i protagonisti del trasporto aereo francese. La crisi attuale – con i rischi connessi – è stata il tema principale.🔗 Leggi su Internazionale.it

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