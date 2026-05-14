La cordata per l’Olimpia Teodora L’allenatore Stefano Rambelli | Non ci siamo tirati indietro

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova cordata sta valutando l’iscrizione all’A3 di calcio femminile, con meno di dieci giorni a disposizione per decidere. L’allenatore ha dichiarato che la squadra non si è tirata indietro di fronte alla possibilità di partecipare al campionato. Per poter procedere, entro giugno bisognerà ottenere alcune garanzie, tra cui le liberatorie delle atlete e la trasformazione della società da associazione sportiva dilettantistica a società a responsabilità limitata.

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Meno di dieci giorni per decidere se iscriversi all’A3. E, in caso affermativo, entro giugno, le garanzie: liberatorie delle atlete che attestano il pagamento degli stipendi e trasformazione della società da Asd a Srl. Queste le scadenze che incombono su un’Olimpia Teodora perfetta in campo, dove ha ottenuto la promozione dalla B1, quanto incerta fuori: atlete e staff hanno diverse mensilità arretrate. Il sindaco ha citato due "gruppi di imprenditori" interessati, ma impossibilitati a procedere. Da un lato, probabilmente la Consar, che ha preso contatti con la società guidata da Giuseppe Poggi, e, dall’altro, un allenatore ravennate, finora rimasto in silenzio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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