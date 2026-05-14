La cooperativa Zerocento dedica la nuova sala formazione ad Arianna Marchi | a ricordarla anche Pier Luigi Bersani
Una nuova sala formazione è stata inaugurata dalla cooperativa Zerocento, che ha deciso di dedicarla ad Arianna Marchi, scomparsa nel 2021 a 51 anni. La cerimonia è stata accompagnata da un intervento di Pier Luigi Bersani, che ha ricordato pubblicamente Arianna. La frase “Fai per bene, eh!” è stata citata come un ricordo vivo e significativo della persona. La cooperativa ha scelto di onorare la memoria di Marchi attraverso questa iniziativa.
“Fai per bene, eh!”. La frase scolpisce vivida nella memoria la figura di Arianna Marchi, scomparsa nel 2021 a soli 51 anni. Anzi, la proietta in avanti, in un’audace luce rosa. Sulla parete della nuova sala formazione della sede di Faenza di Zerocerchio, intitolata a suo nome, campeggia proprio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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