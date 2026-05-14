La cooperativa Zerocento dedica la nuova sala formazione ad Arianna Marchi | a ricordarla anche Pier Luigi Bersani

Una nuova sala formazione è stata inaugurata dalla cooperativa Zerocento, che ha deciso di dedicarla ad Arianna Marchi, scomparsa nel 2021 a 51 anni. La cerimonia è stata accompagnata da un intervento di Pier Luigi Bersani, che ha ricordato pubblicamente Arianna. La frase “Fai per bene, eh!” è stata citata come un ricordo vivo e significativo della persona. La cooperativa ha scelto di onorare la memoria di Marchi attraverso questa iniziativa.

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