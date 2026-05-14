La Corte costituzionale ha respinto il ricorso avanzato dai giudici di Torino riguardo alla possibilità di trattenere gli stranieri che presentano domande di asilo considerate pretestuose. La decisione chiarisce che il trattenimento di queste persone non rappresenta una sanzione e, di conseguenza, non richiede l’applicazione delle regole penali sul diritto al silenzio. La sentenza si concentra sulla legittimità di mantenere lo straniero in detenzione in presenza di domande di asilo ritenute infondate.

Il trattenimento dello straniero per pretestuosità della domanda di asilo non è una sanzione, cui occorra estendere la disciplina penalistica del diritto al silenzio. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 78, depositata oggi, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo numero 142 del 2015 e 14, comma 4, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. La decisione della Corte Costituzionale. La Corte costituzionale ha sottolineato che... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Consulta boccia il ricorso dei giudici di Torino: “Legittimo trattenere gli stranieri che presentano domande di asilo pretestuose”

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