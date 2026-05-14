Negli ultimi anni, prodotti provenienti dalla Cina hanno conquistato ampie fette di mercato europeo grazie ai prezzi molto bassi. La presenza di queste merci a basso costo ha ridotto notevolmente le vendite delle imprese locali. Secondo alcune fonti, le decisioni dell'Unione Europea hanno contribuito a indebolire il settore manifatturiero europeo. Una semplice ricerca online mostra come molte aziende europee abbiano ridotto la produzione o chiuso i battenti.

Basta una semplice ricerca su internet per rendersi conto che la manifattura europea è già quasi spacciata. I prezzi dei beni cinesi, che continuano a essere una delle leve principali che guidano gli acquisti dei consumatori, sono fortemente scontati rispetto a quelli europei. Accade soprattutto nel settore degli elettrodomestici, il cosiddetto settore bianco, composto da lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e altri prodotti per la casa. Sono settori ad alta intensità di lavoro che hanno spinto la trasformazione economica italiana durante gli anni del boom. Oggi però sono appannaggio dei produttori orientali che, oltre a godere di scale di costo del lavoro ed energetico, molto più basse rispetto agli occidentali, hanno investito in tecnologia e sono in grado di offrire beni con un elevato rapporto qualità-prezzo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Cina invade i nostri mercati con i suoi prodotti a prezzi stracciati. Errori Ue hanno “suicidato” l'industria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ristorante cinese. Non solo Electrolux, Pechino invade i nostri mercati poi compra e svendeIl caso Electrolux, con 1700 occupati messi praticamene alla porta e la chiusura dello stabilimento di Cerretto d'Esi in provincia di Ancona, è solo...

Minerali critici, accordo Ue-Usa contro la Cina per rafforzare difesa e industriaNonostante le tensioni esistenti, Usa e Ue hanno trovato un punto d’incontro sulle materie prime.

Temi più discussi: Ristorante cinese. Non solo Electrolux, Pechino invade i nostri mercati poi compra e svende; Viaggio nell’arte contemporanea cinese; Nuova MG 4X: il SUV elettrico cinese invade l'Europa, a un prezzo che farà impazzire.; Auto, è il momento Yaris Così Pechino invade l’ue.

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb RISTORANTE CINESE. Ma il menu siamo noi. Non solo Electrolux: Pechino compra e svende. Aziende svuotate, dipendenti cacciati, marchi acquisiti. E intanto la Cina invade i nostri mercati con i suoi prodotti a p x.com

Prima era critico, ora Sánchez rilancia i rapporti con la Cina a PechinoPedro Sánchez rafforza i legami con la Cina con 19 accordi bilaterali e chiede un ruolo attivo di Pechino nei conflitti globali, dopo aver criticato in passato gli squilibri commerciali con l’Europa ... it.euronews.com

Fmi: la Cina tagli del 50% i sussidi all’industria per evitare tensioni globaliIl Fondo Monetario Internazionale ha invitato la Cina a dimezzare il sostegno statale all’industria preoccupato per l’eccesso di capacità produttiva della seconda maggiore economia mondiale. L’Fmi ... milanofinanza.it