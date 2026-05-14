JESI AL SETTIMO CIELO Modica val bene un punto che serve a restare in B1

Nel match tra Modica e Jesi, la squadra locale ha ottenuto una vittoria in cinque set, con i parziali di 25-13, 25-23, 20-25, 26-28 e 15-13. La partita si è conclusa con il punteggio complessivo di 3-2 in favore di Modica, che ha conquistato un punto utile per mantenere la categoria in Serie B1. Tra i giocatori di Modica, in campo ci sono stati Ferrantello e Cabassa.

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