JESI AL SETTIMO CIELO Modica val bene un punto che serve a restare in B1
Nel match tra Modica e Jesi, la squadra locale ha ottenuto una vittoria in cinque set, con i parziali di 25-13, 25-23, 20-25, 26-28 e 15-13. La partita si è conclusa con il punteggio complessivo di 3-2 in favore di Modica, che ha conquistato un punto utile per mantenere la categoria in Serie B1. Tra i giocatori di Modica, in campo ci sono stati Ferrantello e Cabassa.
Modica 3 Jesi 2 PARZIALI: 25-13, 25-23, 20-25, 26-28, 15-13 EPAS AGOCAP PVT MODICA: Ferrantello (L1), Cabassa n.e., Meniconi 11, Gasparroni 18, Piciocchi, Marianelli 2, Barbaro 13, Clemente 13, Palazzi 1, Carnazzo 9, Staikou, Brioli 4. All. D’Amico PIERALISI JESI: Ferrini n.e., Girini (L), Belegni 5, Conti 21, Paolucci 14, Malatesta 10, Canuti 11, Giuliani n.e., Milletti 14, Andreoli 2, Civetta 3. All. Sabbatini ARBITRI: Galletti e Lonardo MODICA Sull’Isola basta un punto a Jesi per festeggiare la salvezza diretta. Meritata e sudata, dopo oltre due ore di battaglia sportiva. Le battute di Brioli scavano il solco, dall’altra parte gli errori al servizio penalizzano le marchigiane che migliorano nel secondo set, più incisive in attacco, ma non basta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Can Yaman al settimo cielo: la notizia che fa felice anche il pubblicoIl ritorno in scena di Can Yaman continua a sorprendere fan e addetti ai lavori, tra nuovi set e progetti sempre più ambiziosi.
La forza di una donna, 13 maggio 2026: Ceyda al settimo cielo chiama Emre e scopre che…C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.