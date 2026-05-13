La forza di una donna 13 maggio 2026 | Ceyda al settimo cielo chiama Emre e scopre che…

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 13 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che in preda alla rabbia dopo aver evitato la tragedia Bahar ha rincorso la sorella e l'ha picchiata con molta violenza perché stava per uccidere Doruk. Spoiler La forza di una donna 13 maggio 2026: Emre per colmare il dolore alza il gomito, Ceyda scopre che. Bahar era fuori di sé ma Ceyda ed Enver sono riusciti a fermarla, a quel punto Sirin si è data alla fuga.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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