Javier Martinez, noto per aver partecipato a un reality show di Canale 5 due anni fa, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni inedite. In un'intervista, ha affermato che alcune attività svolte recentemente hanno un valore terapeutico per lui. Le sue parole sono state riportate senza commenti aggiuntivi e si concentrano sulla sua esperienza personale. Martinez ha mantenuto un profilo relativamente basso, ma continua a essere seguito da un pubblico che si interessa alle sue vicende.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione dei suoi fans che ormai lo seguono da quando due anni fa ha partecipato al Grande fratello, noto reality show di Canale 5. Il pallavolista argentino ha di recente fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, il compagno di Helena Prestes ha rivelato come ha passato le sue ultime giornate. Il 31enne ha raccontato di aver raggiunto Macerata dove ha avuto modo di riabbracciare i suoi migliori amici. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: "Ho fatto un fine settimana bellissimo, sapete quanto per me sia terapeutico... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez inedito: “Per me è terapeutico”, le parole

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