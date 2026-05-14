Iseo | mercatino antiquariato e vintage

Ogni terza domenica del mese, in Viale Repubblica e Largo Dante, si tiene il mercatino dedicato all'antiquariato e al vintage. Gli espositori presentano una vasta gamma di oggetti, tra cui mobili, arredi, opere d’arte come dipinti, sculture e stampe. Sono disponibili anche articoli di collezionismo, oggetti di interesse storico e pezzi di modernariato. La manifestazione attira appassionati e collezionisti che cercano pezzi d’epoca e di interesse storico, offrendo una panoramica di oggetti usati o di antiquariato.

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Si svolge la terza domenica del mese in Viale Repubblica e Largo Dante, potrete trovare esposti oggetti di antiquariato, d'epoca, di modernariato e usati come ad esempio arredi, mobili, opere di pittura, scultura e grafica, articoli di collezionismo, oggetti di antichità o di interesse storico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iseo: mercatino dell'antiquariato, vintage e handmadeDomenica 19 aprile 2026, Viale Repubblica e Largo Dante a Iseo ospiteranno il consueto appuntamento con il mercato dell’antiquariato, modernariato e...