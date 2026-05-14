Iraq | 60 agricoltori coltivano la pace tra le serre del deserto

In un'area desertica dell'Iraq, un gruppo di 60 agricoltori si dedica alla coltivazione di peperoni e cocomeri all’interno di serre. Le strutture sono sostenute da finanziamenti specifici destinati alla gestione delle coltivazioni nel territorio. Le attività agricole rappresentano un tentativo di promuovere stabilità e occupazione in una regione segnata da conflitti e tensioni. La presenza delle serre si inserisce in un progetto di sviluppo locale e di mitigazione delle tensioni sociali.

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? Domande chiave Come può la coltivazione di peperoni e cocomeri fermare i conflitti?. Chi finanzia concretamente la gestione delle serre nel deserto iracheno?. Perché una novantaduenne ha percorso 220 chilometri per contestare basi militari?. Come può un pacco di riso sostenere 62mila bambini nel mondo?.? In Breve Lelia Doolan percorre 220 km verso Dublino contro basi militari statunitensi a Shannon.. Mira Tomar studia cinema a Roma con 12 ragazzi palestinesi presso la scuola Land.. Campagna Focsiv il 16-17 e 23-24 maggio con riso Viazzo per 26 progetti.. Donazioni da 7 euro sosterranno 15.195 famiglie e 62mila bambini in quattro continenti..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iraq: 60 agricoltori coltivano la pace tra le serre del deserto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piano di Cina e Pakistan: ecco i 5 punti per la pace. Iraq, rapita reporter UsaIl Capo di Stato Maggiore dell'Idf israeliana Eyal Zamir è convinto che «l'asse del terrore del regime iraniano sta iniziando a crollare», ma tra... Notte di fuoco a Campogalliano: devastate le serre del vivaioUn violento incendio ha devastato durante la notte le strutture del vivaio Garden Florivivaistica a Campogalliano, colpendo duramente diverse serre...