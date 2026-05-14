Nelle ultime ore, sono stati segnalati numerosi messaggi di testo inviati agli israeliani durante la notte. Questi SMS offrono denaro in cambio di informazioni sensibili e ricordano che l’Iran potrebbe raggiungerli anche attraverso i loro telefoni. Le autorità hanno in corso verifiche per accertare la natura e la provenienza di questi messaggi, mentre le forze di sicurezza monitorano la situazione.

Una raffica di messaggi notturni per offrire denaro, chiedere informazioni sensibili e ricordare agli israeliani che l’Iran può raggiungerli anche dentro i loro telefoni. Secondo quanto riferito dal Telegraph, migliaia di cittadini israeliani hanno ricevuto nell’arco di poche ore decine di sms in ebraico, alcuni apertamente intimidatori, altri costruiti come veri e propri appelli alla collaborazione con la Repubblica islamica. L’obiettivo? Secondo la National Cyber Directorate israeliana, era quello di “creare panico” e alimentare un senso di vulnerabilità diffusa nella popolazione. I messaggi. Uno dei vari sms, citato dal quotidiano britannico, recitava: “La Repubblica islamica dell’Iran vi invita a cooperare sul piano dell’intelligence.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, sms agli israeliani per reclutare spie e seminare panico

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