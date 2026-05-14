Il dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha cancellato all'ultimo momento il dispiegamento in Polonia della Seconda Brigata corazzata della Prima divisione di cavalleria, nota come " Black Jack ", che conta oltre 4 mila uomini. Parte dei militari e dei mezzi era già diretta in Europa quando l'operazione è stata cancellata, secondo fonti informate citate dal quotidiano statunitense Wall Street Journal. Nei giorni scorsi Washington aveva già annunciato il ritiro di 5.000 militari dalla Germania. Una mossa significativa, da leggere anche nel quadro della guerra in Iran. Di seguito, le principali notizie di giornata dal Golfo: Rubio;.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "Gli Usa rinunciano dispiegare la Black Jack in Europa"

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