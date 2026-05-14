Internazionali Roma 2026 Sinner in campo il 15 maggio in semifinale | ecco quando gioca

Venerdì 15 maggio, al torneo degli Internazionali di Roma 2026, Jannik Sinner scenderà in campo per la semifinale. La sua partita si terrà nel pomeriggio e rappresenta un momento importante della manifestazione, che si sta svolgendo sui campi all'aperto della capitale. L'atleta italiano ha superato con successo le fasi precedenti del torneo, arrivando a questa tappa decisiva, e ora si prepara a affrontare uno dei migliori giocatori in gara.

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Jannik Sinner torna in campo venerdì 15 maggio agli Internazionali di Roma 2026. Dopo avere superato nettamente ai quarti il russo Rublev, l’azzurro numero 1 del mondo affronterà in semifinale il vincente del match tra l’altro russo Medvedev (9) e lo spagnolo Landaluce (94), arrivato fino ai quarti da Lucky Loser. La vittoria contro Rublev ha permesso a Sinner di battere il record di Novak Djokovic per i match vinti consecutivamente nei tornei Masters 1000: il serbo si era fermato a 31, Sinner è salito oggi a 32. Bergs Cerundolo Shelton Zverev Auger-Aliassime Svrcina Shapovalov Fonseca Tien Zverev Medvedev Dzumhur Moutet Michelsen Tiafoe Zverev Lehecka Humbert Machac Auger-Aliassime Zverev Alcaraz Bonzi Moller Norrie Jodar Fils Zverev Ofner Popyrin Pellegrino Rublev 32 and counting. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Sinner in campo il 15 maggio in semifinale: ecco quando gioca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Orario domani Sinner: quando gioca la semifinale agli Internazionali di Roma 2026 Sinner in semifinale a Roma: quando gioca e dove vedere l'incontro degli Internazionali BNL d'Italia 2026Venerdì 15 maggio Jannik Sinner giocherà la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia. Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Internazionali di tennis di Roma 2026: quando gioca Sinner, il tabellone e perché può vincere tutto; Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma; Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Contro chi debutterà Sinner. #Internazionali di #Roma, #Sinner: Sto bene, penso solo alla semifinale askanews.it/2026/05/14/ten… - #tennis x.com Sinner spaziale, Rublev ko: superato record storico di Djokovic, Jannik in semifinale agli InternazionaliIl numero 1 al mondo affronta il russo per conquistare la semifinale a Roma e il record di vittorie consecutive nei Masters 1000 ... tuttosport.com Sinner in semifinale a Roma: quando gioca e dove vedere l'incontro degli Internazionali BNL d'Italia 2026Il tennista altoatesino numero uno del ranking ATP scenderà in campo per conquistare la sua seconda finale consecutiva nel torneo del Foro Italico ... romatoday.it