Inter ruggito da Coppa Italia | i protagonisti del doblete

L'Inter ha vinto la Coppa Italia grazie a diversi protagonisti che hanno contribuito al successo. Lautaro Martinez ha segnato un gol decisivo, mentre le intuizioni di Cristian Chivu hanno avuto un ruolo importante nel percorso della squadra. La vittoria rappresenta il risultato di una serie di azioni e decisioni prese durante le partite della manifestazione. La competizione si è conclusa con il trionfo dei nerazzurri, confermando il contributo di diversi elementi chiave durante tutto il torneo.

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