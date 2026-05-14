Inter dopo il Double parte la rivoluzione | tra addii e nuovi obiettivi di mercato

Dopo il trasferimento di un calciatore nel doppio ruolo, l’Inter avvia una fase di cambiamenti significativi. Il club sta riorganizzando il proprio reparto dirigenziale e pianificando investimenti sul mercato per rinforzare la rosa. Sono previsti addii di giocatori e l’arrivo di nuovi elementi, con l’obiettivo di adattare la formazione alle strategie future. La società ha comunicato l’intenzione di intervenire sul mercato per migliorare le prestazioni e raggiungere gli obiettivi sportivi stabiliti.

di Alberto Petrosilli Chivu entra nella storia, ma ora Marotta e Ausilio preparano la nuova Inter: parte la rivoluzione di mercato. Ultime. L’Inter si gode una stagione memorabile. Dopo la vittoria dello scudetto, è arrivato anche il trionfo in Coppa Italia, un Double che mancava addirittura dal 2010, l’anno dello storico Triplete nerazzurro. E il destino ha voluto che a guidare la squadra verso questo doppio successo fosse proprio Cristian Chivu, uno degli eroi di quella leggendaria Inter. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Archiviati i festeggiamenti, però, in casa nerazzurra è già tempo di programmare il futuro. Il lavoro di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si preannuncia complesso: tra contratti in scadenza, possibili cessioni e nuovi innesti, l’estate dell’Inter sarà particolarmente movimentata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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