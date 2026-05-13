Un uomo è stato arrestato a Bergamo dopo aver tentato di rubare in un supermercato di via Baioni. Una poliziotta che si trovava fuori servizio ha visto l’episodio e ha chiamato le autorità, che sono intervenute con le Volanti. L’arresto è avvenuto dopo un inseguimento nelle strade della zona. La vicenda si è conclusa con la consegna dell’uomo alle forze dell’ordine.

IL FERMO. Una poliziotta fuori servizio ha notato il furto e ha fatto scattare l’intervento dei colleghi delle Volanti. Pomeriggio di martedì 12 maggio «vivace» in un supermercato di via Baioni, a Bergamo, dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino, regolarmente presente in Italia, con l’accusa di furto aggravato. L’agente ha osservato il sospettato mentre nascondeva nello zaino diversi prodotti alimentari e numerose bottiglie di alcolici, cercando poi di superare le casse senza pagare. Secondo quanto riferito dalla questura, l’uomo avrebbe inoltre preso un paio di scarpe esposte nel supermercato, indossandole nel tentativo di facilitare la fuga.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Furto in un supermercato di via Baioni a Bergamo: arrestato un uomo dopo un inseguimento

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