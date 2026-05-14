India tempesta di sabbia oscura il cielo | danni e oltre 90 morti

Nel nord dell’India, una tempesta di sabbia si è abbattuta portando con sé forti piogge e fulmini. L’evento ha causato la morte di almeno 96 persone e ha provocato danni a molte abitazioni e strutture. Le autorità stanno valutando l’entità dei danni e le conseguenze di questa ondata di maltempo, che ha oscurato il cielo con una massa di sabbia. Le condizioni meteorologiche avverse hanno interessato diverse zone della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempeste di sabbia, forti piogge e fulmini hanno causato la morte di almeno 96 persone e danneggiato abitazioni e altre strutture nel nord dell’India. Più di 60 i feriti. Particolarmente colpito l’Uttar Pradesh, lo Stato più popoloso del Paese. Le autorità hanno dichiarato che alcune vittime sono state causate dalla caduta di alberi, dal crollo di strutture e dai fulmini. La polizia e le squadre di soccorso hanno utilizzato motoseghe e gru per rimuovere gli alberi caduti sulle strade e sui binari ferroviari in diversi distretti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, tempesta di sabbia oscura il cielo: danni e oltre 90 morti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 1 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana Sullo stesso argomento Gaza colpita da tempesta di sabbia: il cielo diventa arancioneUn’improvvisa tempesta di sabbia ha trasformato il cielo di Gaza in una tavolozza dai toni arancioni, creando uno scenario suggestivo e al contempo... Leggi anche: Tempesta di sabbia su Creta: il cielo si tinge di rosso e arancione Si parla di: Maltempo India, violenta tempesta di sabbia si abbatte su Kalyan: forti venti e visibilità ridotta | VIDEO. India, tempesta di sabbia oscura il cielo: danni e oltre 90 morti(LaPresse) Tempeste di sabbia, forti piogge e fulmini hanno causato la morte di almeno 96 persone e danneggiato abitazioni e altre strutture nel ... stream24.ilsole24ore.com India, tempeste di sabbia e fulmini: almeno 143 mortiMilano (askanews) – S’aggrava sempre più il bilancio delle tempeste che hanno colpito l’India. I morti accertati sono 143, ma le autorità hanno avvertito che si attendono fenomeni naturali ancora più ... affaritaliani.it