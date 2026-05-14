È stata inaugurata una nuova struttura dedicata all’assistenza alle famiglie durante i momenti difficili. L’obiettivo è offrire uno spazio in cui medici e familiari possano incontrarsi e confrontarsi. La struttura si inserisce in un percorso di attenzione non solo alla cura medica ma anche alle esigenze emotive delle persone coinvolte. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e operatori sanitari.

Una sanità che cura ma che sa anche ascoltare e coltivare le relazioni, soprattutto nei momenti più delicati. Per costruire un rapporto autentico con le famiglie di chi sta lottando tra la vita e la morte, l’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha inaugurato la “ Stanza della Vita “, un ambiente per accogliere i colloqui tra gli operatori sanitari e i parenti di persone che si trovano in condizioni critiche. Attigua alle terapie intensive, la sala potrà essere utilizzata, ad esempio, per chiedere il consenso alla donazione degli organi, oppure per comunicare aggiornamenti sulla situazione di un malato grave. L’arredamento, i colori, i materiali e gli spazi sono pensati per trasmettere serenità e favorire il dialogo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurata “La Stanza della Vita”. I medici incontrano le famiglie

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