In Italia non trovavo spazio A Londra ho ruoli di responsabilità

Dopo aver conseguito la laurea in infermieristica in Italia, ha deciso di trasferirsi a Londra, dove ha iniziato a lavorare in reparti di alto livello presso alcuni degli ospedali più riconosciuti della città. In breve tempo, ha assunto ruoli di responsabilità, ampliando le proprie competenze e responsabilità nel settore sanitario. La sua esperienza internazionale le ha permesso di sviluppare un percorso professionale differente rispetto a quello che avrebbe potuto seguire nel suo paese di origine.

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Dalla laurea in infermieristica ai reparti d’eccellenza degli ospedali londinesi. La storia di Tiziano Bachiorrini, grossetano classe 1986, racconta il percorso di tanti professionisti della sanità che hanno scelto l’estero per trovare opportunità di crescita professionale difficili da raggiungere in Italia. Oggi Bachiorrini lavora al Royal Marsden Hospital di Londra dove ricopre un ruolo altamente specializzato nel ’Critical Care Outreach’, una figura a metà tra infermiere e medico impegnata nella gestione dei pazienti complessi e nella prevenzione delle emergenze cliniche. "Laureato all’Università di Siena nel 2011, ho provato subito alcuni concorsi nel Nord Italia — racconta — ma c’erano tantissime persone per pochissimi posti disponibili".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "In Italia non trovavo spazio. A Londra ho ruoli di responsabilità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Peut-on devenir libre grâce à l'art Avec Laurent Fabius | LA GRANDE GALERIE Notizie correlate L'omicidio delle missionarie, il team Vannacci: "Chiarezza sui ruoli di responsabilità nella gestione di fondi e finanziamenti dell'arrestato"Il Team Vannacci Maria Luigia – Comitato Costituente Futuro Nazionale torna sull’arresto di Guillaume Harushimana, ex coordinatore dei progetti... Leggi anche: Spalletti: “Italia senza Mondiali? Non avrei avuto meriti con la qualificazione, non ho responsabilità per la sconfitta” Argomenti più discussi: In Italia non trovavo spazio. A Londra ho ruoli di responsabilità; In Italia fare una famiglia costa alle donne lavoro e autonomia. Le under 30 sono le più penalizzate, con il 60% di giovani madri inattive. Il report di Save The Children; Il lavoro a metà. Part time involontario in Italia: donne, giovani e Mezzogiorno tra sotto-occupazione e disuguaglianze; Hantavirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia. Inglesi in quarantena subito dopo lo sbarco. Chiara si lamentava con la madre di navigazioni strane sul suo pc! O forse non è stato detto tutto in realtà! A me fa specie che gli amici di Marco entrassero a giocare in camera di Chiara, e che i genitori lo permettessero, ma che è?! Lei come tutte le ragazze a x.com