Impianti sportivi e la polemica sui fondi Finocchiaro al ministro Abodi | Ma quali erano i criteri per potersi candidare?

Durante una visita a sostegno di un candidato sindaco, il ministro degli sport è stato coinvolto in una discussione riguardante i fondi destinati agli impianti sportivi della città. L'ex assessore al settore ha chiesto chiarimenti sui criteri adottati per la selezione dei progetti ammessi ai finanziamenti. La discussione si è concentrata sulle modalità di assegnazione delle risorse e sulle modalità di candidatura per gli interventi sportivi nella zona.

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Botta e risposta sugli impianti sportivi messinesi e i relativi finanziamento. Al ministro Andrea Abodi, oggi in visita a sostegno del candidato sindaco Marcello Scurria, replica l'ex assessore al ramo Massimo Finocchiaro. Tante le tematiche al centro del duello a distanza: dai fondi non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Impianti sportivi, il ministro Abodi in sopralluogoIl ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, affiancato dal candidato sindaco Marcello Scurria e dalla sottosegretaria e vicesindaca designata... Senigallia, Abodi esamina impianti e nuovi fondi per le palestre? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi fondi la gestione delle piscine locali? Quali criticità hanno segnalato le associazioni sportive durante... Temi più discussi: Impianti sportivi: convegno su sostenibilità e risorse; Avviso pubblico per l’assegnazione di spazi negli impianti sportivi comunali; Castelli: Dalla cabina di coordinamento oltre 12 milioni per scuole e impianti sportivi di Falconara; Parte la gara per la concessione in gestione di tre impianti sportivi. Nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi sia indoor che outdoor, le pavimentazioni rappresentano un elemento tecnico fondamentale ? La loro qualità incide su prestazioni e performance, su sicurezza degli atleti e durata dell'impianto lavorip x.com Impianti sportivi a Messina, Basile: dal 2018 a oggi abbiamo trasformato lo sport in una priorità concretaMi fa piacere che oggi il Ministro Andrea Abodi sia venuto a Messina e abbia potuto constatare personalmente il grande lavoro portato avanti in questi anni dalla città sul fronte dello sport, degli i ... strettoweb.com Impianti sportivi a Porto San Giorgio, ipotesi affidamento in house alla Sdgs: Vesprini traccia la rottaPORTO SAN GIORGIO Proroga delle concessioni per la gestione degli impianti sportivi: l'amministrazione Vesprini, valuta l'affidamento in house degli impianti alla Sgds. Si tratterebbe, ... corriereadriatico.it