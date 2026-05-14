Il Venezia ha annunciato la nomina di Nicola Boscaro come nuovo Chief Revenue Officer. Il suo ruolo prevede la pianificazione del nuovo stadio e lo sviluppo delle entrate del club. Boscaro arriva dopo aver ricoperto incarichi in altre realtà del settore sportivo. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dal club senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o le tempistiche. La società ha confermato l’obiettivo di rafforzare la propria struttura commerciale e infrastrutturale.

Il Venezia, neopromosso in Serie A, pesca dal Milan il dirigente incaricato di accelerare la crescita delle attività commerciali e delle sponsorizzazioni: Nicola Boscaro è stato nominato nuovo Chief Revenue Officer del club. Il manager riporterà direttamente alla nuova presidente Francesca Bodie e al consiglio di amministrazione e, con il supporto del team di Elevate, avrà la responsabilità di guidare lo viluppo strategico dei ricavi. Particolare focus sarà dedicato al posizionamento del nuovo stadio come polo di eccellenza, all’avanguardia per eventi sportivi e di intrattenimento in tutta la regione e nel Paese, alla valorizzazione dei diritti media del club e alla costruzione di partnership strategiche con i principali stakeholder istituzionali e culturali a livello locale, regionale e internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Venezia pesca in casa Milan: ufficiale la nomina di Nicola Boscaro a Chief Revenue Officer

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