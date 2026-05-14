Il tifo bianconero fa il gol più bello | i club scendono in campo contro la violenza sulle donne

Il tifo per la squadra bianconera si unisce a un gesto di solidarietà, mentre diversi club sportivi si sono schierati contro la violenza sulle donne. Recentemente, il Centro Donna Centro Antiviolenza del Comune di Cesena ha ricevuto una donazione da parte dell’associazione ‘Insieme per Cesena’ e della comunità locale. Questa iniziativa coinvolge un intero territorio che ha deciso di mettersi insieme per sostenere la lotta contro la violenza di genere, evidenziando l’impegno collettivo su un tema di grande rilevanza sociale.

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Un territorio intero che lavora insieme, si mobilita e prende posizione contro la violenza sulle donne: è questo il significato più profondo della donazione ricevuta dal Centro Donna Centro Antiviolenza del Comune di Cesena grazie all’impegno di ‘Insieme per Cesena’ e di tutta la comunità dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Che bello è se la domenica la passo con te - Coro ultras Venezia [CON TESTO] Sullo stesso argomento Gli uomini scendono in strada contro la violenza sulle donne, a Rimini la quinta CamminataPromossa da DireUomo e Cambia-Menti: "È ora di metterci la faccia e scendere in campo in prima persona per un reale cambiamento degli uomini per gli... 5 ANNI DI TRUFFE VAR CERTIFICATE , SI SCELGONO GLI ARBITRI OGNI PARTITA , SI FANNO IL CALENDARIO A LORO FAVORE , collaborano con #NDRANGHETA PER AVERE IL TIFO Una #Mafia vergognosa , un sistema corrotto E questi festeggiare x.com L’Ascoli si gioca tutto in 180 minuti. Il tifo bianconero vuole spingerloLa spinta dell’infuocato Del Duca per spingere l’Ascoli nella volata decisiva per la B. I bianconeri di Tomei sono arrivati di fronte al momento della verità. In questi ultimi 180’ di passione, la ... ilrestodelcarlino.it Il tifo bianconero. Pineto, biglietti finiti. Sold out in 10 minutiBiglietti sold out in una decina di minuti. Il settore ospiti dello stadio Pavone-Mariani è andato completamente esaurito subito dopo l’apertura ufficiale dei termini stabiliti per acquistare i ... ilrestodelcarlino.it