Il Testamento di Ann Lee | Amanda Seyfried è la leader ribelle nel nuovo film Searchlight su Disney+

Disney+ ha comunicato che il film Il Testamento di Ann Lee, prodotto da Searchlight Pictures, sarà disponibile in streaming dal 20 maggio. La pellicola, apprezzata dalla critica, vede nel cast Amanda Seyfried, che interpreta il ruolo di una leader ribelle. La storia si concentra su eventi drammatici legati a una figura centrale e alle sue scelte. La distribuzione digitale permette di vedere il film direttamente su piattaforme di streaming, senza indicazioni su eventuali proiezioni in sala.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Disney+ ha annunciato che Il Testamento di Ann Lee, l’acclamato film targato Searchlight Pictures, sarà disponibile in streaming a partire dal 20 maggio. Scritto e diretto dalla pluripremiata Mona Fastvold, il film accende i riflettori su una figura storica tanto affascinante quanto dimenticata. Amanda Seyfried interpreta Ann Lee, la fondatrice della setta religiosa degli Shakers e pioniera dell’uguaglianza. La pellicola, scritta a quattro mani dalla Fastvold insieme a Brady Corbet, segue il percorso di Lee, descritta dalla regista come una “leader religiosa femminista ribelle“. In un’epoca dominata da rigide gerarchie, Ann Lee predicava l’uguaglianza sociale e di genere, cercando di costruire una società utopica basata sulla giustizia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Il Testamento di Ann Lee: Amanda Seyfried è la leader ribelle nel nuovo film Searchlight su Disney+ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Testamento di Ann Lee: Amanda Seyfried è la leader degli Shaker nel nuovo trailer del film di Mona FastvoldSearchlight Pictures ha rilasciato il nuovo trailer de Il Testamento di Ann Lee, l’atteso biopic che debutterà nelle sale italiane il 12 marzo 2026. Leggi anche: ‘Il Testamento di Ann Lee’: il nuovo trailer del film con Amanda Seyfried Temi più discussi: Il Testamento di Ann Lee | In arrivo su Disney+ il 20 maggio 2026 | Disney+; Il Testamento di Ann Lee in streaming su Disney+ dal 20 maggio; Il Testamento di Ann Lee, il film con Amanda Seyfried arriva su Disney+; Il testamento di Ann Lee: il film con Amanda Seyfried arriva su Disney+. La storia vera di una donna che ha intrapreso un viaggio spirituale rivoluzionario. Con Amanda Seyfried, Il Testamento di Ann Lee sarà disponibile dal 20 Maggio su #DisneyPlus. x.com Il Testamento di Ann Lee, il film Searchlight Pictures su Disney+ con Amanda SeyfriedIl Testamento di Ann Lee, il film targato Searchlight Pictures, sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 20 maggio. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere ... teleblog.it Il Testamento di Ann Lee, un viaggio musicale e spirituale: intervista con Amanda Seyfried e Mona FastvoldSeconda metà del Settecento negli Stati Uniti. Una predicatrice inglese di umili origini che fonda il movimento degli Shakers. Il racconto in un musical inconsueto di Mona Fastvold, Il Testamento di ... comingsoon.it