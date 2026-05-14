Il talento come leva strategica | a Milano la presentazione del libro che sfida i modelli tradizionali di leadership

A Milano si è tenuta la presentazione di un libro che analizza il ruolo del talento come leva strategica nelle organizzazioni. L'autore affronta il tema di come, in determinati momenti, i processi tradizionali e le strategie consolidate possano risultare insufficienti di fronte alla complessità del contesto reale. Il testo mette in discussione i modelli di leadership convenzionali, proponendo nuove prospettive per affrontare le sfide del mondo aziendale.

C'è un momento, nella vita di un'organizzazione, in cui tutti i processi del mondo non bastano più. In cui la strategia più raffinata si inceppa davanti alla complessità del reale. In cui l'unica risorsa che fa davvero la differenza non è il capitale finanziario, non è la tecnologia, non è nemmeno il brand: è i l talento umano. È questo il punto di partenza netto, quasi provocatorio, del libro Talents do it better, presentato a Milano davanti a una platea di manager, dirigenti d'impresa, esperti di risorse umane e appassionati di leadership. Un evento che ha animato il dibattito sul futuro del management in Italia e in Europa, in un momento in cui le aziende sono chiamate ad affrontare sfide di portata storica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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