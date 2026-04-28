Il sud che votò per la Repubblica presentazione del libro di Francesco Florenzano

Mercoledì 29 aprile alle ore 16 si terrà a Palazzo San Macuto la presentazione del libro di Francesco Florenzano intitolato “Il Sud che votò per la Repubblica”. L'evento si svolgerà nella Sala del Refettorio e coinvolgerà un pubblico interessato alla storia politica e alle scelte elettorali di quella regione durante il periodo della nascita della Repubblica. La presentazione è aperta al pubblico e prevede interventi dell'autore.

ROMA – Mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del libro di Francesco Florenzano “Il Sud che votò per la Repubblica”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il sud che votò per la Repubblica”, presentazione del libro di Francesco Florenzano Albanella che voto per la Repubblica Notizie correlate ‘World Cancer Day’, a Foggia la presentazione del libro ’Memorie di un panda che divenne farfalla' di Valentina Di FrancescoIn occasione del ‘World Cancer Day’, la città di Foggia ospita un evento dedicato alla resilienza e alla forza del racconto. A Empoli la presentazione del libro il "Lessico per la Repubblica"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...